На орбите Земли случилась поломка зонда NASA "Люси", который должен заниматься изучением астероидов, однако с кораблем случилась поломка. Об этом сообщается на странице аппарата в социальной сети Twitter.

Спустя 90 минут после запуска аппарата в космическое пространство было зафиксировано неполное раскрытие одной из солнечных батарей диаметром в 7 метров. К счастью, поломку удалось исправить и сейчас обе батареи беспрепятственно вырабатывают электроэнергию.

Отмечается, что "Люси" является роботом-археологом, миссия которого рассчитана на 12 лет. Он будет заниматься исследованием метеоритов, чтобы выяснить, как образовались планеты-гиганты. Известно, что подготовка к старту миссии началась еще в 2014 году. Сейчас инженеры анализируют данные космического корабля для достижения полного развертывания солнечной батареи.

Читайте также, Национальное агентство по аэрокосмическим исследованиям США (NASA) вывело на орбиту Земли рекордно мощный спутник Landsat 9. Аппарат был выведен на околоземную орбиту с помощью ракеты-носителя ULAAtlas V.

Кроме того, Национальное аэрокосмическое агенство США (NASA) готовится отправить на природный спутник Земли Луну так называемый аппарат "кубсат", который получил название CAPSTONE. Спутник преодолеет расстояние до Луны за 3-4 месяца.

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