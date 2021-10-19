Канье Уэст официально сменил имя [ Редактировать ]
Источник: AFP
Суд Лос-Анджелеса одобрил ходатайство американского рэпера и продюсера Канье Омари Уэста о смене имени по "личным причинам". Об этом сообщает Associated Press.
Теперь 44-летнего хип-хоп исполнителя зовут просто Йе (Ye) - без фамилии.
Запрос о смене имени Уэст подал 11 августа 2021 года, ссылаясь на личные причины. Суд объявил, что не находит возражений для отклонения ходатайства.
В 2018 году Канье Уэст выпустил альбом, который назывался "Ye" ("Йе"). Вскоре после этого он заявил, что меняет имя на Йе, но сделал это только в соцсетях. Музыкант заявил, что Йе - это не только часть его имени Канье, но и самое часто встречающееся слово в Библии, обозначающее "ты".
В Калифорнии суд практически всегда одобряет запросы о смене имени за исключением случаев, когда есть подозрения, что смена имени нужна для совершения мошенничества.
Канье Уэст начинал как музыкальный продюсер, а в 2004 году попробовал себя как хип-хоп исполнитель, выпустив дебютный альбом "The College Dropout", ставший трижды платиновым. На следующий год он получил 10 номинаций на "Грэмми", из которых ему досталось три.
Как сообщали "Подробности", после семи лет брака звезда реалити-шоу Ким Кардашьян подала документы на развод с рэпером Канье Уэстом.
Напомним, что причиной расставания звезд желтая пресса называла нетрадиционную ориентацию 43-летнего Канье Уэста, его эксцентричное поведение из-за биполярного расстройства и его политические амбиции - желание баллотироваться в президенты США.
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