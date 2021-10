Грета Тунберг вышла на цену и спела "Never Gonna Give You Up" (видео)

18-летняя Грета Тунберг появилась на сцене и спела вместе с экоактивистом и одним из ведущих концерта Андреасом Магнуссон (17 лет). Дуэт выбрал хит 80-х годов, песню Рика Эстли "Never Gonna Give You Up"