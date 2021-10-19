Британские ученые нашли новый вариант коронавируса, который образовался от мутации штамма "Дельта". Об этом сообщает Financial Times.

Ученые считают, что этот вариант, получивший название AY.4.2, еще более заразен, чем штамм "Дельта".

Новый вариант только недавно был обнаружен британскими вирусологами, которые следят за генетической эволюцией штамма "Дельта", но на него уже приходится почти 10% новых случаев заболевания в Британии.

Двое британских экспертов Джеффри Барретт и Франсуа Баллу заявили, что вариант AY.4.2 на 10-15% заразнее, чем оригинальный штамм "Дельта", который стал доминирующим по всему миру.

На данном этапе мы должны быть осторожными. Британия - единственная страна, в которой он добился такого успеха, и я все же не исключаю, что его рост может быть случайным демографическим событием.

В то же время некоторые эксперты из США говорят, что рост случаев коронавируса, уровня госпитализации и смертей в Британии может быть связанным именно с появлением нового варианта AY.4.2.

Читайте также, Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в США (FDA) одобрило использование вакцины Moderna для ревакцинации. Правда, для этого потребуется только половина дозы вакцины.

Кроме того, в Ривне местным жителям предлагают принять участие в клинических испытаниях новой вакцины от коронавируса. Название препарата не разглашается, но известно, что его будут поставлять в Соединенные Штаты Америки.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.