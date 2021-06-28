Марсоход Китаю передав відео з Червоної планети [ Редактировать ]
Китайська космічна агенція оприлюднила відео з марсоходом "Чжужун". Він висадився на Червону планету в середині травня. Апарат наразі досліджує марсіанську рівнину "Утопія".
На відміну від роботів НАСА, цей марсохід оснащений також сканером і здатний відшукувати воду або кригу під поверхнею.
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На відміну від роботів НАСА, цей марсохід оснащений також сканером і здатний відшукувати воду або кригу під поверхнею
Для того чтобы сделать этот снимок, "Чжужун" отъехал на десять метров от платформы, установил на поверхности Марса камеру, а затем вернулся на исходную позицию. На борту посадочной платформы с выдвинутой рампой можно различить флаг КНР и рисунок панды
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