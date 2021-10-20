Агенти ФБР прийшли з обшуками в американські будинки російського олігарха Олега Дерипаски. Спершу у Вашингтоні, а потім - у Нью-Йорку. Представники бізнесмена кажуть - нерухомість йому не належить. Офіційними власниками є родичі олігарха.

А обшуки начебто проводять за двома Ордерами, пов'язаними з американськими санкціями проти Дерипаски. Влада США внесла його до так званого "чорного переліку" у 2018 році. Зокрема, й через підтримку російської агресії в Україні.