Троє людей загинули у масштабній автотрощі на Одещині [ Редактировать ]
Масштабна автотроща на Одещині. Троє людей загинули, ще вісьмох - ушпиталили. Неподалік селища Любашівка зіткнулися п'ять автівок: дві вантажівки й три легковики. Постраждалих доправили до місцевої лікарні. Серед них - п'ятеро дітей віком 15-16 років. У всіх політравми, забої та переломи. Поліція з'ясовує обставини ДТП.
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