Бюджетний день - у парламенті. Нардепи взялися за проєкт кошторису на наступний рік. До першого читання - від народних обранців надійшло понад три тисячі поправок - на 80 трильйонів гривень. Звісно, комітет усі не врахував. Тож відхилені пропозиції - розглядали сьогодні в сесійній залі. Продовжать роботу і завтра.

Тож чи сильно змінився проєкт держбюджету? З якими фінансами пропонують жити українцям наступного року? І які ще кулуарні питання вирішували депутати - Анна Каменєва розкаже.

Кадрові перестановки в уряді. Міністра екології Романа Абрамовського звільнити можуть уже завтра. Та головне запитання - хто прийде на заміну? У кулуарах це активно обговорюють. На крісло міністра - претендентів багато. Є і колеги-нардепи,- кажуть у монобільшості.

Євгенія Кравчук, народний депутат, "Слуга народу":

Кандидатура також Андрія Жупаніна розглядається. Є кілька кандидатів, але ми ще не спілкувалися на фракції. В нас буде засідання фракції очевидно першого листопада.

А в залі тим часом - взялися за проєкт держ-кошторису на наступний рік. Та спершу треба змінити бюджетний кодекс. Утім фракції цей документ розкритикували. Мовляв, у ньому пропонують зменшити доходи місцевих бюджетів.

Іван Крулько, народний депутат, "Батьківщина":

Наприклад, як податок від продажу комунальної землі. Раніше - це йшло в місцевий бюджет, зараз 70% вилучається в державний бюджет. Освітня субвенція, залишки якої лишалися в місцевих бюджетах, зараз її планують вилучати в державний бюджет.

Олег Синютка, народний депутат, "Європейська Солідарність":

Ліквідація бюджетів розвитку для територіальних громад. Ви пропонуєте, щоби міністерство фінансів, державні адміністрації мали право зупиняти фінансування місцевих бюджетів аж до рішення суду.

Тож документ таки зняли з розгляду. І взялися за сам проєкт держ-бюджету. До першого читання - депутати подали понад три тисячі поправок.

На рекордну суму - 86 трильйонів, це по суті ще 57 бюджетів.

Лише половину пропозицій комітет урахував. Та основні розрахунки залишилися незмінними. Гривня стабільна, долар - 28 і 6, мінімальна зарплата - 6 700, тобто збільшиться лише на 200 гривень. Також ВВП зросте до майже 4%, а держборг - зменшиться. Та в Рахунковій палаті прогнози не такі оптимістичні.

Валерій Пацкан, голова Рахункової палати України:

Уряд прогнозує зростання ВВП на 3,8%, за нашою оцінкою це дещо оптимістично. Таке зростання може не відбутися. 571 млрд гривень запозичень у наступному році повністю підуть на погашення та обслуговування державного боргу. Це майже третина всіх надходжень у бюджет. Але є ризики, що заплановані позики не вдасться залучити у повному обсязі.

Не змінилися і заплановані раніше видатки на медицину. Це 193 мільярди гривень. Залишилося в проєкті збільшене фінансування безпеки і оборони - 319 мільярдів. Та диявол ховається в деталях.

Роман Костенко, народний депутат, "Голос":

Вони, щоб показати загальну суму, що в нас таке велике збільшення, просто показали всіх, кого знаєте, так - хто має погони, якісь спецзвання, хто займається там на вулиці обороною.

Та найбільше критикують нардепи - закладений у бюджет прожитковий мінімум - майже 2400 гривень.

Юлія Тимошенко, народний депутат, "Батьківщина":

Було таке гарне класне гасло - "кінець епохи бідності". Класне гасло, супер. Я хочу, щоб ви почитали ваш бюджет. Закладено 50% прожиткового мінімуму практично для всіх категорій - для працюючих людей, непрацюючих. Читайте пенсіонерів і навіть для діток.

Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Навіть прожитковий мінімум - він у 2,4 раза менший, ніж реальні цифри. Про яке подолання бідності ми говоримо? Це в умовах зростаючих тарифів. Це в умовах субсидій, які знижуються. Я не розумію, як може бюджет прийматися без ціни на газ? Який є складовою в тарифах.

Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська Солідарність":

Інвестиції в енергоефективність. Друзі, 2,5 млрд грн. Це все? Одна тисячна ВВП? при тому, що ціна на газ перебила тисячу доларів у світі. При тому, що зростають ціни на енергоносії. Де інвестиції в збільшення видобутку газу?

У мінфіні обіцяють знайти гроші на деякі проєкти. Але є умова.

Сергій Марченко, міністр фінансів України:

Додаткове фінансування розвитку територій, інфраструктурних проєктів, розвитку аеропортів, протиковідні заходи, реалізація програми "Питна вода України". Розвиток проєктів соціальної сфери, за умови схвалення парламентом законопроєкту - 5600. Це цілком реально.

5600 - це скандальний законопроєкт про податкові зміни. Опозиція критикує його ще відтоді, як документ тільки потрапив у парламент.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

То, что облагают налогом продажу сельськохозяйственной продукции со своих приусадебных участков, то есть - это реальная дополнительная нагрузка для людей. Это приведет к тому, что раньбше было при режиме, который они критиковали - за каждую яблоню, или за каждую корову человек должен был давать налоги государству. Сегодня к этому пытаються привести. Поэтому мы будем против этого законопреокта.

Розглянути податкові зміни нардепи планують уже завтра. Та спершу - закінчать із поправками до держбюджету на наступний рік. Сьогодні пройти усі - не встигли.