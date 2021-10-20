На Черкащині відкрили лінію з виготовлення елементів для прикордонних загороджень [ Редактировать ]
Українських прикордонників забезпечать сучасною технікою та озброєнням. Це обіцяє Президент Володимир Зеленський.
Він сьогодні був на Черкащині. Там відкрили лінію з виготовлення елементів для прикордонних загороджень, а також Центр підготовки кадрів для безпілотних авіаційних систем. За словами президента, переоснащення прикордонної служби є частиною реформи українського війська загалом.
Володимир Зеленський, президент України:
Професійний, вмотивований та відданий своїй справі прикордонник є запорукою безпеки кордону та захисту держави України. Не реформуючи наше військо, ми не зможемо протистояти підступному ворогу. За останні роки проводиться дійсно масштабне реформування всіх складових сектору безпеки й оборони, включно з прикордонною службою нашої держави. Ми продовжуємо перехід на стандарти НАТО та удосконалюється взаємосумісність українських військ з військами Альянсу.
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