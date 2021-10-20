Українських прикордонників забезпечать сучасною технікою та озброєнням. Це обіцяє Президент Володимир Зеленський.

Він сьогодні був на Черкащині. Там відкрили лінію з виготовлення елементів для прикордонних загороджень, а також Центр підготовки кадрів для безпілотних авіаційних систем. За словами президента, переоснащення прикордонної служби є частиною реформи українського війська загалом.

Володимир Зеленський, президент України: