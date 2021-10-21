Группа ученых-медиков из Массачусетского университета разработала новый способ лечения раковых заболеваний. Об этом сообщает портал News Medical.

Таким образом, в своих исследованиях специалисты комбинировали химиотерапевтический и иммунотерапевтический способы лечения онкологических заболеваний. Известно, что иммунотерапия заключается в активизации иммунной системы человека путем ее стимуляции. Однако несмотря на такую эффективность, при лечении многих видов рака способ оказывается бессильным. Поэтому был придуман более технологический способ.

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Когда вы создаете клетки, которые имеют повреждение ДНК, но не погибают, при определенных условиях эти живые поврежденные клетки могут послать сигнал, пробуждающий иммунную систему.

Отмечается, что в экспериментах на мышах самыми действенными оказались низкие дозы препаратов, которые не убивали клетки полностью. Таким образом ученые предполагают, что иммунитет стимулируется благодаря живым клеткам, поврежденным химиотерапией. Авторы столь сенсационного исследования надюятся на дальнейшую эффективность метода.

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