В Черниговской области 13-летняя девушка родила дочь от 17-летнего соседа. Об этом сообщает "Суспільне".

Юную маму зовут Наталья, а отца - Сергей. По словам отца малютки, роженицу не успевали довезти до Чернигова, поэтому стремительные роды приняли в больнице Мены.

Родила девочку. Назвали Полина. Вес 2800. Я позавчера ездил, но мне в палату не пустили из-за карантина. Я только сумку передал им передачу и все.

О беременности школьницы из села Городище Менской ОТГ стало известно в апреле 2021 года. В полицию поступило сообщение от медиков о том, что к ним на прием пришла 12-летняя беременная девушка. УЗИ показало, что плоду было 10,5 недель.

Тогда полиция открыла уголовное производство по статье "Изнасилование несовершеннолетней". Сейчас, по словам Сергея, дело закрыли. В ближайшее время пара планирует расписаться.

Как оказалась, Наталья вместе с будущим отцом проживала в Дроздовке Черниговского района. Мать девочки рассказала журналистам, что знала об отношениях юной пары. Семья девушки последние несколько лет состоит на учете в соцслужбах.

Ранее "Подробности" писали о том, что на Прикарпатье арестовали 65-летнего мужчину, от которого в Польше родила 11-летняя девочка. Полиция, которая прибыла на вызов врачей, выяснила, что в половые отношения со школьницей вступал супруг ее мамы.