На северо-востоке Китая в городе Шэньян произошел взрыв в одном из ресторанов, где находились посетители. Об этом сообщает телеканал CGTN.

Вследствие детонации несовместимые с жизнью травмы получили три человека, при этом более 30 отделались травмами различной тяжести. Также взрыв полностью разрушил трехэтажное здание заведения общественного питания.

Отмечается, что обломки от взрыва разлетелись на сотни метров, вследствие чего повреждения получили соседние здания и транспортные средства. Известно, что по предварительным данным, причиной трагедии стала утечка газа на кухне.

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Кроме того, в немецкой федеральной земле Верхняя Бавария на территории города Рорбах-ан-дер-Ильм случился взрыв в жилом доме, после чего тот разрушился. В результате происшествия пострадали 2 человека, при этом еще 2 считаются пропавшими без вести.

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