В китайской провинции Хэйлунцзян, которая находится на северо-востоке страны, трактор врезался в седельный тягач, в результате происшествия погибли люди. Об этом сообщает новостное агентство "Синьхуа".

Страшная трагедия произошла на автодороге. Вследствие аварии погибли 15 человек, а также один получил серьезную травму. В настоящее время на месте происшествия находится рабочая группа, отправленная правительством Поднебесной.

Отмечается, что в настоящее время правоохранители вместе со специалистами устанавливают причину и обстоятельства ужасного дорожно-транспортного происшествия.

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Кроме того, в Запорожской области, на трассе "Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь" рейсовый пассажирский автобус на трассе въехал в трактор. Пострадала 22-летняя пассажирка, которую госпитализировали в больницу, остальные пассажиры не пострадали.

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