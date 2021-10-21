Национальный банк Украины (НБУ) на 22 октября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,20 гривен за доллар. Курс менее чем на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 22 октября установлен на таком уровне: 26,2078 гривен за 1 доллар (-0,0062 грн). При этом курс доллара на 21 октября составляет 26,2078 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара упал до минимума более чем за 1,5 года. Ниже курс был только 16 марта 2020 года - 26,089 гривен за доллар.

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