Не пропустити ворога вглиб України - для хлопців зараз найголовніше завдання.

На Донбасі за минулу добу - чотири ворожі атаки. Поблизу Луганського противник обстріляв українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів. А біля Південного - зі стрілецької зброї. Втрат серед армійців немає. Репортаж із передової - Станіслава Кухарчука.

Увесь донецький степ буквально подірявлений такими окопами. Тут, на передовій, за сім років війни вони врятували не одне солдатське життя. За півтори години до нашого приїзду ці позиції під Зайцевим противник накрив щільним вогнем і саме завдяки добре облаштованим укріпленням жодна куля не поцілила в наших вояків.

Андрій, військовослужбовець Збройних сил України:

Десь в пів-дев'ятої ранку почалась по нам стрільба з кулеметів, автоматів - били доволі так прицільно …ми дали їм відсіч і вони затихли.

Спостереження Андрій веде приховано, адже листя на деревах вже осипалося і позиції, що наші, що ворожі - мов на долоні. До того ж, на цій ділянці вже кілька тижнів працює група снайперів. Ця оптична труба стала першою ціллю ворожих стрільців. Вояку, який з її допомогою відстежував ситуацію, пощастило …

Так , так …він подивився і буквально, напевно, за хвилину часу пролунало два постріли прямо в АСТ.

Дистанція на цих позиціях дозволяє вести прицільний вогонь навіть із автомата. Цим противник і користується. Щоправда не довго …

Зброя у наших захисників завжди напоготові. Ледве супротивник починає стрілянину - Влад швидко вгамовує ворожий запал.

Влад уже третій рік захищає Україну на Донбасі - контракт підписав, тільки-но завершив строкову службу. Мотивації та наснаги у хлопця вистачає. Щоправда, зізнається, позиційна війна виснажує.

Влад, військовослужбовець Збройних сил України:

Війна кожного дня змінюється , але ми чекаємо того моменту , коли піти у наступ , вже набридло сидіти і чекати ….я хочу, щоб мої діти ходили по вільній Україні.

Та наразі наші захисники тримають оборону. Не пропустити ворога вглиб України - для хлопців зараз найголовніше завдання.