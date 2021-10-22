Над однією зачіскою брати можуть працювати більше ніж чотири години.

В Індії брати-перукарі творять на головах своїх клієнтів дива. У своєму місті вони вже підкорили всіх любителів незвичних зачісок. Про роботи індійських барберів - дивіться в сюжеті.

Це перукарня індійського міста Манді Дабвалі. І його підкорили два брати-барбери. Вони роблять клієнтам такі зачіски, які ті називають "справжнім витвором мистецтва".

Від зірок Голлівуду та мультиплікаційних героїв до стародавніх храмів Індії - усе це 29-річний Раджвіндер і його старший брат 31-річний Гурвіндер можуть відобразити в зачісці клієнта. Хлопці так майстерно володіють ножицями і бритвою, що здатні створити на головах своїх клієнтів справжні шедеври.

Дарбар Сінгх, клієнт:

Подивіться, в мене на потилиці Тадж-Махал! Вийшло дуже гарно. І тепер я точно виділятимуся серед натовпу!

Самі барбери зазначають - складність полягає в тому, щоб вірно розрахувати, де та яку кількість волосся потрібно збрити чи відрізати. Для цього брати-перукарі спеціальним олівцем роблять позначки. Також вони розповідають - займаються справою свого життя, наполегливо працюють і вже невдовзі сподіваються стати зірками у своїй індустрії.

Гурвіндер, перукар:

Ми розробили дизайни багатьох зірок. Це і спортсмени, і бізнесмени, і актори. Також у нашому каталозі можна обрати якусь стародавню пам'ятку.

Раджвіндер, перукар:

У нас багато планів на майбутнє, і зараз ми чимало працюємо, щоб втілювати нові зачіски. Ми хочемо стати відомими всьому світові. Аби нашими послугами користуватися поза Індією та водночас наша країна нами пишалася.

Над однією зачіскою брати можуть працювати більше ніж чотири години. Вони кажуть - стрижуть ретельно, щоб максимально відтворити ескіз. Однак і коштують такі зачіски, за індійськими мірками, чимало. Близько 30 доларів.

Шампі, клієнт:

На моїй голові - Майкл Джексон! Я його великий шанувальник і хочу сказати, що це того вартувало. Це надзвичайно гарно, а я - дуже-дуже щасливий.

Прихильники незвичних зачісок братів Раджвіндера та Гурвіндера в Манді Дабвалі знають добре. Однак самі перукарі кажуть - уже найближчим часом збираються переїхати в Нью-Делі. Адже прагнуть підкорити мегаполіс.