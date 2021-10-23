Вин Дизель отвел к алтарю дочь Пола Уокера (фото) [ Редактировать ]
Источник: Instagram
Американский актер Вин Дизель отвел к алтарю дочь своего друга и коллеги по кинофраншизе "Форсаж" Пола Уокера.
22-летняя Мидоу Уокер вышла замуж за актера Луи Торнтон-Аллана.
Свадебная церемония состоялась в начале октября в Доминиканской республике. Фотографией этого момента Мидоу Уокер поделилась с подписчиками в Instagram.
Отец невесты, сыгравший в "Форсаже" копа под прикрытием Брайана ОʼКоннера, внедрившегося в банду уличных гонщиков-грабителей, погиб в ДТП в ноябре 2013 года. Ему было 40 лет, его дочери - 15.
Мэдоу Уокер выросла с матерью Ребеккой Сотерос на Гавайях, но в последнее время жила с отцом в Калифорнии. Ей Пол завещал все свое состояние, опекуном была назначена мать кинозвезды Шерил Уокер.
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