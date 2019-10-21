Sony Pictures выпустили трейлер боевика "Бладшот" с Вином Дизелем. Картина основана на комиксах издательства Valiant Comics. Но трейлер все равно выглядит как "Форсаж".

В центре сюжета - солдат по имени Рэй Гаррисон, которого убивают, а после возвращают к жизни с помощью внедренных в него наноботов.