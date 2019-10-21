Вин Дизель снялся в новом "Форсаже" [ Редактировать ]
Sony Pictures выпустили трейлер боевика "Бладшот" с Вином Дизелем. Картина основана на комиксах издательства Valiant Comics. Но трейлер все равно выглядит как "Форсаж".
В центре сюжета - солдат по имени Рэй Гаррисон, которого убивают, а после возвращают к жизни с помощью внедренных в него наноботов.
Ранее сообщалось о том, что Никитюк разозлила пользователей. А также Наташа Королева шокировала обращением к Зеленскому.
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