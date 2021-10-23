Появилось видео задержания в аэропорту "Борисполь" бывшего народного депутата Надежды Савченко и ее сестры Веры после возвращения из Турции.

У пограничников вызвали сомнения в подлинности их COVID-сертификатов о вакцинации от коронавируса. Пограничник заявил, что их система не может считать QR-коды с документов сестер и поинтересовался, могут ли они подтвердить их с помощью приложения "Дія".

Герой Украина заявила, что не будет устанавливать государственное приложение "Дія", поскольку в нем не разбирается и желает делиться с ним личной информацией.

Представитель власти предупредил Савченко о вызове сотрудников Нацполиции, чтобы они разобрались в ситуации.

Изъятые документы направлены на проведение необходимых экспертиз. Полиция открыла дело по статье о подделке документов (ст. 358 УКУ), которая ​​предусматривает штраф до 850 грн, арест до 6 месяцев или ограничение свободы до 2 лет.

Позже на телеэфире Надежда Савченко, назвавшая себя "иконой антивакцинаторов", не ответила прямо на вопрос ведущего, делала ли она прививку от коронавируса. Бывшая узница Кремля сослалась на закон о защите персональных данных о здоровье человека.

Экс-депутат также заявила, что считает постановления Кабмина о предоставлении дополнительных документов, кроме паспортов, для прохождения пограничного контроля или допуска на работу неконституционными.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова пригрозила Савченко судом за "липовый" COVID-сертификат: "Пощады не ждите".