"Дію" устанавливать не буду": появилось видео задержания Савченко в аэропорту (видео) [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
Появилось видео задержания в аэропорту "Борисполь" бывшего народного депутата Надежды Савченко и ее сестры Веры после возвращения из Турции.
У пограничников вызвали сомнения в подлинности их COVID-сертификатов о вакцинации от коронавируса. Пограничник заявил, что их система не может считать QR-коды с документов сестер и поинтересовался, могут ли они подтвердить их с помощью приложения "Дія".
Герой Украина заявила, что не будет устанавливать государственное приложение "Дія", поскольку в нем не разбирается и желает делиться с ним личной информацией.
Представитель власти предупредил Савченко о вызове сотрудников Нацполиции, чтобы они разобрались в ситуации.
Изъятые документы направлены на проведение необходимых экспертиз. Полиция открыла дело по статье о подделке документов (ст. 358 УКУ), которая предусматривает штраф до 850 грн, арест до 6 месяцев или ограничение свободы до 2 лет.
Позже на телеэфире Надежда Савченко, назвавшая себя "иконой антивакцинаторов", не ответила прямо на вопрос ведущего, делала ли она прививку от коронавируса. Бывшая узница Кремля сослалась на закон о защите персональных данных о здоровье человека.
Экс-депутат также заявила, что считает постановления Кабмина о предоставлении дополнительных документов, кроме паспортов, для прохождения пограничного контроля или допуска на работу неконституционными.
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова пригрозила Савченко судом за "липовый" COVID-сертификат: "Пощады не ждите".
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Генпрокурор Ирина Венедиктова приказала брать дела о поддельных COVID-сертификатах под личный контроль и "методично доводить до приговоров". В 2021 году в суд направили 88 уголовных дел о подделке результатов тестов и документов о вакцинации, реальный тюремный срок грозит 104 лицам
Надежда Савченко отрицает покупку или подделку COVID-сертификата о вакцинации. Вместе с тем экс-депутат не ответила прямо на вопрос, делала ли она прививку от коронавируса. Бывшая узница Кремля сослалась на закон о защите персональных данных о здоровье человека
Загалом щеплення зробили близько дев'яти мільйонів українців, із них майже сім мільйонів - двома дозами.
Бывшая нардеп Надежда Савченко вместе со своей сестрой Верой пытались пересечь границы в аэропорту "Борисполь" с поддельным Covid-сертификатами о вакцинации
В "красной" зоне уже находятся Донецкая, Днепропетровская, Одесская, Запорожская и Херсонская области. теперь туда попала и Сумская область.