Бывшая нардеп Надежда Савченко вместе со своей сестрой Верой пытались пересечь границы в аэропорту "Борисполь" с поддельным Covid-сертификатами о вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киевской области.

Полиция привлекает к ответственности бывшую нардепку за использование поддельного Covid-сертификата. Женщина вместе с сестрой в аэропорту пытались использовать поддельные сертификаты о вакцинации, чтобы попасть в Украину.

Изъятые документы направлены на проведение необходимых экспертиз. Было начато уголовное производство по ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время будет принято решение об объявлении подозрения фигуранткам.

Отметим, что полиция не указывает фамилию депутата, а в опубликованных Covid-сертификатах скрыты все данные, кроме даты рождения.

Даты рождения Надежды Савченко и ее сестры Веры точно совпадают с данными в сертификатах.

Читайте также, в Киеве задержали мужчину, организовавшего продажу поддельных коронавирусных-сертификатов. За один такой документ он требовал 250 евро, злоумышленник находил клиентов через социальные сети и предлагал приобрести международный COVID-сертификат без прохождения процедуры вакцинации.

Кроме того, мужчину из Ивано-Франковской области и женщину из Хмельницкого оштрафовали за попытку пересечь границу с Польшей с поддельными паспортами. Мужчина нашел в интернете бланк о прививке вакциной Pfizer с реквизитами Ивано-Франковской областной клинической больницы.

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