На корабле Zim Kingston, который находится на границе Канады и США, начался масштабный пожар. Об этом сообщает издание Global News.

Судно шло под мальтийским флагом. Из-за непогоды в море упали около 40 контейнеров, сейчас im Kingston находится на якоре в проливе Хуан-де-Фука между городом Порт-Анджелес и портом Виктория. Возгорание связанно с тем, что на судне находились контейнеры с опасными веществами.

Отмечается, что с борта судна были эвакуированы 10 членов экипажа. При этом в настоящее время неизвестно, удалось ли пожарникам справиться с возгоранием. Сейчас сотрудники береговой охраны США совместно с канадскими коллегами следят за ситуацией.

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Кроме того, возле берегов Японии произошло столкновение рыбацкого судна и грузового корабля. В результате происшествия есть погибшие, страшный инцидент произошел рано утром. Вследствие аварии маленький корабль перевернулся. Во время инцидента на борту судна находились 4 пассажиров.

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