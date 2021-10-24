В Подмосковье разбился легкомоторный самолет где погибли два человека. По предварительной информации, не выжили пилот и его жена, передает Интерфакс.

Трагедия произошла в городском округе Руза близ деревни Ватулино 24 октября.

"Аэропракт А-22" разбился на территории аэроклуба "Аэроклассика" – неподалеку от взлетного поля. После этого воздушное средство загорелось.

Ликвидировали чрезвычайную ситуацию 34 спасателя и 12 единиц техники.

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Вероятной причиной авиакатастрофы стал сильный порыв ветра. Самолет просто перевернуло в воздухе, а пилот не справился с управлением.

"Аэропракт" практически в вертикальном положении столкнулся с землей, падал самолет с высоты 70 – 80 метров.

Ранее мы писали о том, что в России с начала лета 2021 года произошло 12 авиакатастроф с участием различных самолетов и вертолетов. Происшествие в Татарстане стало 13-м.

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