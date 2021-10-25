Локдаун в Украине: секретарь СНБО ответил на важный вопрос [ Редактировать ]
Источник: Reuters
Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал о том, стоит ли ждать украинцам локдауна в стране.
Так, по его словам, ограничения будут вводить территориально, а полный локдаун пока не планируется.
Также он отметил, что президент каждый понедельник проводит большой селектор по этому вопросу. Он рассказал, что "там неприятные разговоры происходят, без стеснения в выражениях".
Мы пока не видим того, что локдаун будет вводиться. Территориально будут определенные ограничения.
Он считает, что ответственность граждан за свою жизнь и здоровье должна быть возведена в абсолют.
И это касается не только COVID, мы можем массу приводить примеров.
Напомним, COVID-19 стремительно распространяется в Украине. В Министерстве здравоохранения рассказали, что избежать введения тотального локдауна можно при одном условии. Также в Украине обнародовали главное условие введения локдауна.
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