Міжобласне пересування: як дотримуються правил люди та хто має зиск з ситуації?

Нелегали навіть перейшли в новий формат сервісу. Раніше вони стояли ось тут. Але відсьогодні працюють за принципом... розвозки або "бла-бла-кару".