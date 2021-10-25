Дубайське оглядове колесо назвали "Око Дубая" [ Редактировать ]
Найбільше у світі оглядове колесо відкрили в Дубаї. Атракціон розташований на штучному острові в Перській затоці. Його назвали Айн Дубай, що у перекладі означає "Око Дубая".
Дивовижні краєвиди відкриваються з майже півсотні кабінок. Організатори кажуть: на колесі можна влаштувати будь-який захід - від романтичної вечері до конференції або весілля. Працюватиме атракціон цілодобово. А один оберт триває 38 хвилин.
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Його назвали Айн Дубай, що у перекладі означає "Око Дубая". Дивовижні краєвиди відкриваються з майже півсотні кабінок. Вони одночасно вміщують тисячу 750 гостей.
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