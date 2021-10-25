Пандемия коронавируса продолжается. В Украине началась ее очередная волна из-за пренебрежения вакцинацией. С начала пандемии COVID-19 (SARS-CoV-2) забрал жизни 5 миллионов человек, а 243 миллиона успели переболеть этой очень заразной болезнью.

Других надежных способов борьбы с коронавирусом, кроме как вакцинация, не существует. Однако отмечается непродолжительный иммунитет против болезни у тех, кто перенес на себе COVID-19.

Несмотря на то, что доля повторных случаев заражения крайне низкая, а прошедшие вакцинацию переносят болезнь в легкой форме, не стоит надеяться, что для людей с иммунитетом опасность миновала.

The Guardian отмечает, что среди 20 тысяч британцев с положительным результатом на COVID-19 с июля 2020-го по сентябрь 2021 года встречались 296 повторных случаев спустя примерно 120 дней или более после первой болезни.

Ученые из Йельской школы общественного здравоохранения (штат Коннектикут, Нью-Хейвен, США) и Университета Темпл в Филадельфии провели собственное исследование касательно вероятности повторного заражение коронавирусом, работа которых представлена в журнале The Lancet Microbe.

В исследовании использовались несколько наборов данных о стойкости иммунитета к шести типам коронавируса от 128 дней до 28 лет после заражения. Это позволило выявить типичные профили падения титров антител и риск повторного заболевания.

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Результаты показали, что вторичное инфицирование COVID-19 может произойти на протяжении от трех до 63 месяцев с момента пиковых значений антител, в среднем — спустя 16 месяцев.

Таким образом, вероятность повторного заражения COVID-19 в два раза выше, чем для других коронавирусов человека: от четырех месяцев до шести лет для SARS-CoV, от 15 месяцев до 10 лет для HCoV-OC43, от 31 месяца до 12 лет для HCoV-NL63 и от 16 месяцев до 12 лет для HCoV-229E (однозначных выводов по MERS-CoV не получили).

Вывод ученых: повторные случаи будут становиться распространеннее по мере того, как пандемическое заболевание становится эндемическим. Поэтому властям следует учитывать сроки ослабления иммунитета при принятии различных ограничительных мер.

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