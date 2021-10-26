На входах в киевские школаы планируют установить металлодетекторы, чтобы усилить меры безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Инициатива прокуратуры была поддержана в Киевском городском совете. Пилотный проект будет обработан, после чего будут выбраны учреждения среднего образования, где пройдет установка маталлоискателей.

Киевсовет поддержал инициативу столичной прокуратуры и дал протокольное поручение соответствующим Департаментам КГГА обработать ее и определить критерии выбора школ для внедрения пилотного проекта.

Отмечается, что если инициатива прокуратуры докажет свою эффективность и будет положительно воспринята родителями, детьми и учителями, то КГГА рассмотрит вопрос об их установке во всех заведениях среднего образования в столице.

Читайте также, в Одессе школьники смогут вернуться за парты уже с 1 ноября. Это произойдет при условии, если в учебных заведениях будут вакцинированы от COVID-19 все учителя, то есть 100%, на сегодня в Одессе привиты от коронавируса 91% учителей.

Кроме того, в Киевской горадминистрации пройдет заседание штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в ходе которого будет оценена возможность продления каникул в школах и дошкольных учебных заведениях.

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