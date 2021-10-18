Школы Одессы выйдут из "дистанционки" с 1 ноября: названо условие [ Редактировать ]
В Одессе школьники смогут вернуться за парты уже с 1 ноября. Это произойдет при условии, если в учебных заведениях будут вакцинированы от COVID-19 все учителя, то есть 100%.
Об этом сообщает директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич.
По словам чиновницы, на сегодня в Одессе привиты от коронавируса 91% учителей.
"Те школы, в которых не наберется 100% вакцинированного персонала, будут учиться дистанционно", - отметила Буйневич.
Она подчеркнула, что это условие не касается учеников начальных классов, которые продолжат работать очно, как и детские сады.
Вместе с тем, Буйневич анонсировала создание отдельных классов для детей, которые после возобновления очного учебного процесса захотят учиться дистанционно.
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