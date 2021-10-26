Экс-участник "Холостячки 2" Винченцо Дулепа едва не лишился машины и крупной суммы денег. Мужчину спасли от кражи его авто. Об этом Дулепа рассказал в Instagram.

Так, мужчина забыл закрыть окно в своем авто. Машина стояла без присмотра, любой злоумышленник мог ее угнать или влезть в салон. В бардачке у экс-участника "Холостячки 2" лежала крупная сумма денег - почти 100 тысяч гривен.

Неравнодушный мужчина заметил открытое окно и позвонил Дулепе (он хранит в авто записку со своим номером телефона) и сообщил ему о проблеме.

Звезда "Холостячки 2" моментально пошел закрывать окно в машине и с радостью обнаружил, что никто его не обокрал. Дулепа решил отблагодарить своего спасителя и дал ему 50 долларов (около 1 тысячи 300 гривен). Все это он, конечно же, снимал на видео.

Также мы писали о том, что холостяк Иракли Макацария удивил архивными фото.

Ранее сообщалось, что журнал People назвал самую красивую женщину мира. А вот американский актер Майкл Б. Джордан, которого журнал People признал самым сексуальным мужчиной мира, впервые показал фото со своей возлюбленной.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.