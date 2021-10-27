На Київщині вибух газу розніс харчоблок дитсадка [ Редактировать ]
В Обухівському районі на Київщині вибух газу розніс харчоблок дитсадка. Рвонуло після запуску місцевої котельні. Під час інциденту малечі в садочку не було. Але були десять працівників. Ніхто не постраждав. Причини вибуху нині встановлюють.
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