Найбільшу відповідальність за профілактику хвороб покладено на сімейних лікарів. Після запровадження медреформи вони не мусять відвідувати хворих удома, проте зобов'язані цілодобово бути на зв'язку. А окрім тисяч пацієнтів, із якими підписані декларації, приймають ще й натовпи, які йдуть на вакцинацію. Як минає робочий день сімейного лікаря - спостерігала Оксана Тупальська.

У сімейного лікаря Богдана Колісника в розпал пандемії телефон не замовкає ні вдень, ні вночі. Хворі плачуть, скаржаться на симптоми ковіду, просять про консультації та шикуються в черги до кабінету.

Отзывчивый, дважды обьяснил мне то, что я не понял. - Цей лікар гарно виконує свою роботу та я нічого плохого не можу сказати. - Не зависимо, что такой тяжелый период уделяет всем внимание, квалифицирован в своей работе - все хорошо.

Богдан Колісник, сімейний лікар амбулаторії №2 Деснянського району Києва:

З початком пандемії стало більше роботи насамперед. Раніше працювали сім годин, шість годин. Тепер десять, може і більше. Стараємося в такий важкий час більше емоційно відпочивати, відпочивати з друзями, з сім'єю, спортзал. Якось стараємося заміщати такі важкі часи теперішні.

А в цій кімнаті, поруч, пакують валізи до центру вакцинації. Богдан поїде за три кілометри від лікарні до торговельного центру. У мініхолодильниках препарати для щеплень.

Валентина Якименко, медична сестра амбулаторії №2 Деснянського району Києва:

Запланована вакцина "Астразенека", вакцина "Пфайзер" і вакцина "Короновак". На кожного пацієнта шприц до вакцини, серветки. Для інфузії матеріал, джгут, сучасний мішок абмо, який дозволяє, як то кажуть не дай боже, подихати пацієнту до приїзду кваліфікованої реанімаційної бригади.

У чергу до центру вакцинації люди вишикувалися за дві години до відкриття. Перед уколом - просять про роз'яснення медиків.

Буде сильно боліти - парацетамол, буресін, ібупрофен, більше пити води і якщо щось серйозніше - тоді до свого лікаря. Все, проходьте.

За деклараціями, в сімейного лікаря, Богдана Колісника, майже дві тисячі пацієнтів. А ще - консультації та вакцинації.

Богдан Колісник, сімейний лікар амбулаторії №2 Деснянського району Києва:

Колись за день потрібно було 12-15 людей прийняти. За п'ять годин прийому. Інколи менше. А тепер 30-40.

У сімейній амбулаторії, аби хоч трохи спростити життя лікарям, створили гнучкий графік роботи й допомагають одне одному приймати пацієнтів. Та сподіваються, що спад захворюваності настане. Працюють майже цілодобово, ризикуючи життям за аж зовсім незахмарну зарплатню - в середньому по Україні лікар первинної ланки отримує 14-15 з половиною тисяч гривень на місяць. Для порівняння, помічник-консультант депутата Верховної Ради обходиться платникам податків у 44 тисячі гривень щомісяця.