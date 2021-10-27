Чи буде тепло у квартирах українців цієї зими? Надворі - вночі вже заморозки, а гарячими батареями в оселях можуть похвалитися мешканці далеко не всіх міст. Більше, ніж холод, людей лякають цифри в майбутніх платіжках. Бо тарифи на газ підвищуються. Харків - став першим, де опалення увімкнули вже в 99 відсотках будинків. Як це вдалося - далі в сюжеті.

Двадцать градусов сейчас.

Опалення в Харкові почали вмикати ще на початку жовтня. За чотири дні під'єднали дитсадки, лікарні та школи.

Галина Бойченко, завідувачка дитячого садка №425:

В этом году очень приятно, что отопление включили шестого октября. И для нас это раньше срока, потому что на улице была температура ниже нормы.

Ще влітку в Харкові замінили кілометри теплотрас і модернізували шість котелень.

Олексій Лука, заступник директора технічного КП "Харківські теплові мережі":

На тех котлах, которые были до этого, мы просто не могли разогреть до нужной температуры теплоноситель, чтобы подать его непосредственно потребителю.

Тож нині - 99 відсотків будинків уже з теплом. Змінили й тактику реагування на недоліки.

Василь Скопенко, директор КП "Харківські теплові мережі":

Мы подаем на дом теплоноситель, и на следующий день идем по этому дому и проверяем наличие тепла. Проверили, выявили ряд домов, которые у нас завоздушены, и по ним сразу оперативно отправляем бригады для развоздушивания.

Та більше за холодні батареї харків'ян жахають майбутні платіжки за опалення. У мерії запевняють - тарифи не зростатимуть.

Ігор Терехов, в.о. міського голови Харкова:

Тарифы в этом отопительном сезоне, именно во всем отопительном сезоне, и не после нового года, и не после выборов - повышены не будут. Ни на тепло, ни на горячую воду, ни на холодную воду, ни на вывоз мусора, ни на проезд в общественном транспорте. Коль мы уже коснулись тарифов. Поэтому да, нам нелегко, да цена на газ сильно выросла, но мы будем балансировать. Так бюджет сбалансирован, чтобы давать дотации сегодня нашим харьковским тепловым сетям для того, чтобы они могли проплачивать за газ.

Наразі Кабмін підписав із місцевими громадами меморандум, згідно з яким - виділить до 30 мільярдів гривень дотацій, аби тільки тепло для населення не здорожчало. Та от чи будуть умови цього документа виконані, експерти сумніваються.

Дмитро Марунич, співголова Фонду енергетичних стратегій:

Если местные власти не будут повышать тариф на тепло, эта разница просто ляжет на предприятия теплокоммунэнерго, и они опять существенно нарастят долги за газ перед Нефтегазом.

Валентин Землянський, експерт з енергетичних ринків:

Запасы угля в четыре раза ниже чем ожидалось. Это вообще самые низкие запасы за всю историю независимости. Запасы угля на украинских тепловых электростанциях. Мы понимаем, что без электроэнергии работа насосов и прочего оборудования в котельных под большим вопросом.

І якщо міста-мільйонники ще можуть знайти ресурси для енергоманеврів, то для маленьких міст попереду - непроста зима.