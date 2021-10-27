В Ливии, на стадионе в городе Тархуна, в 65 км юго-восточнее Триполи, упал вертолет, перевозивший деньги. Об этом сообщает Akşam.

В Ливии вертолет с наличными разбился во время приземления на стадионе в городе Тархуна.

Два человека, находившиеся на борту, получили травмы.

Издание Haberler пишет, что на борту Mi-17, принадлежащем ВВС Ливии, было 40 млн динаров (в эквиваленте около 8,8 млн долларов - ред.).

В правительстве Ливии подтвердили информацию и добавили, что крушение произошло из-за плохих погодных условий.

Теперь вертолет стал непригодным для использования, информации о том, уцелели ли деньги, нет.

Читайте также, в мексиканском штате Идальго, который находится в центральной части страны, упал вертолет Ми-17, принадлежащий военно-морским силам. Во время катастрофы на борту воздушного судна, среди других, находился глава министерства внутренних дел соседнего региона Эрик Сиснерос.

Кроме того, в России в Ленинградской области потерпел крушение военный самолет Ми-8. В результате происшествия погибли три человека, инцидент произошел во время учебно-тренировочного полета без вооружения, разбившийся военный вертолет принадлежит Росгвардии.

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