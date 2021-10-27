Рідні загиблого просять відгукнутися всіх очевидців, щоб не дати "зам'яти" справу.

Моторошне ДТП сталося напередодні ввечері в середмісті Харкова. Автівка престижної марки на великій швидкості зіткнулася з іншою машиною на одній із центральній вулиць міста. Усі деталі - далі в сюжеті.

Ці кадри ДТП зафільмували камери відеоспостереження. Автівки виїжджають на перехрестя на зелене світло. На шаленій швидкості перед ними вилітає позашляховик "Інфініті". І практично зносить червоний "Шевроле". Від удару машина відлетіла на кілька десятків метрів.

Сергій Чиж, начальник слідчого відділення управління поліції в Харківській області:

Попередньо встановлено працівниками поліції і слідчими, більше ніж 100 км/год.

Водій Шевроле загинув на місці. В "Інфініті" було троє пасажирів. Їх усіх забрали швидкі. У лікарні з'ясували: водій позашляховика - 16-річний хлопець, майже неушкоджений, кілька забоїв на голові. А от у його пасажирів - серйозні травми.

Світлана Горбунова-Рубан, заступник міського голови Харкова:

Пострадал юноша 19 лет. Закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Девушка 16 лет - закрытый перелом левого бедра, ушибы мягких тканей головы. Юноша 19 лет, это третий пассажир, тоже закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга.

Водій позашляховика - Микола Харківський. Студент технікуму. Після огляду в лікарні його одразу ж затримала поліція.

Олександр Умніков, начальник відділу слідчого управління:

Він поміщений до ізолятора тимчасового тримання.

У поліції кажуть - затриманого вже притягали до кримінальної відповідальності через стрілянину в торгівельному центрі.

Олександр Умніков, начальник відділу слідчого управління:

На даний час є вирок суду Червонозаводського району міста Харкова. Він засуджений з умовним відбуванням покарання на 1 рік. Умисне спричинення тілесних ушкоджень середнього ступеню тяжкості.

"Інфініті" належить матері Миколи. Купили авто нещодавно. У хлопця немає водійських прав. Єгор Шевяков - знайомий Миколи. Каже, той вперше сів за кермо лише наприкінці літа.

Єгор Шевяков, знайомий Миколи Харківського:

Он сел в первый же день, он ехал 170. Он в первый же день чуть не разбился.

Коли після ДТП друзі приїхали до лікарні, винуватець смертельної аварії сказав, що за кермом був не він.

Єгор Шевяков, знайомий Миколи Харківського:

Он просто пытается сейчас всё скинуть на левого заднего пассажира, на Мишу, у которого как раз сломан череп и это максимально конечно мерзко.

Рідні загиблого просять відгукнутися всіх очевидців, щоб не дати "зам'яти" справу.

Анастасія, донька загиблого: