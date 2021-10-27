Люди й досі не можуть розраховувати та чітку та ефективну допомогу - кажуть депутати.

Скликати Раду нацбезпеки та оборони через ситуацію з ковідом. Цього вимагають українські політики.

Радбез має розробити алгоритм невідкладних дій для боротьби з коронавірусом. Бо попри те, що пандемія випробовує країну вже півтора року, люди й досі не можуть розраховувати та чітку та ефективну допомогу, кажуть депутати.

Юлія Тимошенко, народний депутат, голова партії "Батьківщина":