Депутати вимагають скликати Радбез через критичну ситуацію з ковідом [ Редактировать ]
Скликати Раду нацбезпеки та оборони через ситуацію з ковідом. Цього вимагають українські політики.
Радбез має розробити алгоритм невідкладних дій для боротьби з коронавірусом. Бо попри те, що пандемія випробовує країну вже півтора року, люди й досі не можуть розраховувати та чітку та ефективну допомогу, кажуть депутати.
Юлія Тимошенко, народний депутат, голова партії "Батьківщина":
Україна вийшла на третє місце в світі по рівню смертності від ковіду. Дуже велика кількість лікарень або залишилися без кисню, або ось-ось днями залишаться без кисню, просто вдумайтеся, що людей вночі з лікарень, з реанімацій переміщують в ті лікарні, де є ще на кілька днів кисень. Сьогодні люди незахищені.
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