Вона - як індикатор цін на усі продукти. Гречка. Коли вона дорожчає, люди починають масово її скуповувати і в паніці очікувати нових цінників в магазинах. І цьогоріч, здавалось би, всі передумови для її здешевшання, бо хороший врожай. Але продавці чомусь не поспішають міняти вартість. Чому, - з'ясувала Олена Логінова.

Врожай рекордний, а ціни все одно не нижчають. Навпаки повзуть догори.

Все дорожає, скільки б не було врожаю, а бізнес своє робить, вони роблять свої гроші.

Зростання цін б'є по нашому гаманцю.

Україна, маючи такі поля, маючи такі можливості, і нашим же людям продавати по такій ціні - просто позор.

Дорогая гречка стала - и все.

І все через попит, кажуть експерти. Українці аж занадто полюбляють ядрицю. І хоча гречка цьогоріч вродила добре, зібрали понад 110 тисяч тонн зерна. Але щоб нагодувати всіх українців, цього не вистачить.

Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради:

Якщо ми говоримо про в цілому ринок України, то по зерні нам, наприклад, потрібно десь вирощувати порядка 180 - 160 тисяч тонн. Тому от навіть цього результату, так він кращий у порівнянні з минулими роками, але сказати, що він на 100% закриє внутрішню потребу в споживанні, цього, на жаль, не доводиться . Ми так само на певному етапі будемо трошки імпортно-залежними від гречки від тої країни, яка буде постачати її на територію України.

Тож закупити доведеться 60 тисяч тонн гречки. А імпортна - значить плюс до ціни. Тож, ідемо прицінюватися до столичних супермаркетів. Що почому? Де найдешевше? І наскільки ще може здорожчати?

Олена Логінова, кореспондентка:

Асортимент немаленький, але і ціни кусаються. Дефіциту української гречки на полицях супермаркетів немає. Стандартна упаковка - кілограм. Ціна різні. Найдешевша - 45 грн за кіло, а найдорожча, мабуть елітна, всі 70!

Дефіциту немає, та й ажіотажу теж. Пакунки з гречкою на полицях майже ніхто не бере. Ядриця тут уся українська. Конкуренцію їй складають рис, пшоно, вівсянка, ячка. Вони дешевші. Приміром, за кіло ячної крупи доведеться віддати 17 гривень, майже стільки ж коштує кукурудзяна та пшоно. Рис дорожчий - 40 гривень за кілограм. Та це, кажуть експерти, ненадовго. Уже до кінця року цінники змінять.

Євген Невмержицький, економічний експерт:

Врожай цього року, він є задовільним, гарним врожай є, але ціни будуть зростати. Тому що має місце зростання на зернові в світі і, відповідно, будуть зростати ціни на українських, в українських магазинах.

Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради:

Що стосується ціни, яка складається на сьогоднішній день, вона є вже, я думаю, такою піковою тому, що ціна коливається в районі 45-50 по деяких регіонах гривень. Це вже є досить коштовною ціною і прогнозів, що буде різкий стрибок в ціні порядка 15-20% в найближчий час не передбачається.

А от на 5-10 відсотків крупи таки зростуть у ціні. Бо і енергоносії дорожчають, і пальне, кажуть експерти. Це як ланцюжкова реакція - підвищується вартість одного, слідом чекай здорожчання іншого.