За прошедшие сутки в Украине подтвердили почти 27 тысяч новых случаев коронавируса, это является наибольшим числом за все время пандемии. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Больше всего новых заражений в Днепропетровской, Одесской областях и в Киеве.

Сутками ранее было чуть более 26 тысяч, а сегодня - 26 870 новых заражений.

За сутки в Украине:

госпитализировали 5 463 человека;

летальных исходов - 648;

выздоровели - 9 784 человека.

Протестировали за сутки:

методом ПЦР - 74 027,

методом ИФА - 20 592,

экспресс-тестами - 47 658.

Больше всего новых случаев подтвердили в областях:

Днепропетровская - 2164,

Одесская - 2156,

Львовская - 1702,

Харьковская - 1497,

город Киев - 1616.

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