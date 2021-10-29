Рекорд за все время пандемии: в Украине максимум случаев COVID за сутки [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
За прошедшие сутки в Украине подтвердили почти 27 тысяч новых случаев коронавируса, это является наибольшим числом за все время пандемии. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Больше всего новых заражений в Днепропетровской, Одесской областях и в Киеве.
Сутками ранее было чуть более 26 тысяч, а сегодня - 26 870 новых заражений.
За сутки в Украине:
- госпитализировали 5 463 человека;
- летальных исходов - 648;
- выздоровели - 9 784 человека.
Протестировали за сутки:
- методом ПЦР - 74 027,
- методом ИФА - 20 592,
- экспресс-тестами - 47 658.
Больше всего новых случаев подтвердили в областях:
- Днепропетровская - 2164,
- Одесская - 2156,
- Львовская - 1702,
- Харьковская - 1497,
- город Киев - 1616.
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