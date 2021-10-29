С понедельника, 1 ноября, Россия останавливает поставки угля в Украину. В Минэкономразвития России заявили, что это связано с растущим спросом на уголь, использующийся для нужд энергетики. Об этом сообщает "РБК-Украина".

"Принятое решение связано с растущим спросом на энергетические марки угля. В осенне-зимнем периоде необходимо уделять особое внимание обеспечению собственных потребностей внутри страны", - заявили в ведомстве.

При этом в Минэкономразвития добавили, что в ноябре "с учетом продолжающихся поставок иных марок угля российские поставщики поставят более половины всего угля, поставляемого в Украину".

Ранее в Госдепе заявили, что Россия не создавала газовый кризис, но могла помочь Европе.