Россия останавливает поставки угля в Украину [ Редактировать ]
С понедельника, 1 ноября, Россия останавливает поставки угля в Украину. В Минэкономразвития России заявили, что это связано с растущим спросом на уголь, использующийся для нужд энергетики. Об этом сообщает "РБК-Украина".
"Принятое решение связано с растущим спросом на энергетические марки угля. В осенне-зимнем периоде необходимо уделять особое внимание обеспечению собственных потребностей внутри страны", - заявили в ведомстве.
При этом в Минэкономразвития добавили, что в ноябре "с учетом продолжающихся поставок иных марок угля российские поставщики поставят более половины всего угля, поставляемого в Украину".
Ранее в Госдепе заявили, что Россия не создавала газовый кризис, но могла помочь Европе.
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