Аби вижити, багатьом українцям однієї роботи... мало! За статистикою, чверть усіх людей, які шукають вакансії, хочуть знайти саме другу роботу.

Чому жартівлива фраза з радянського фільму "Щоб ти жив на одну зарплату" - стала реальним викликом для мільйонів? І що зараз відбувається на ринку праці? Ірина Розова розкаже.

Зранку - адвокат, а ввечері – у Ганни ТРИ роботи. Має ліцензію адвоката, і як самозайнята веде сімейні справи. А ще паралельно працює в адвокатській фірмі. І на додачу - фітнес-тренером у спортклубі біля дому. Каже, колеги-юристи, коли дізналися про її третю роботу, відреагували неоднозначно. Хтось здивувався, хтось підтримав, а хтось...

Ганна Оксенюк, адвокат та фітнес-тренер:

Сміються, в принципі, і пропонують різні спортивні змагання, наприклад, посперечатися пропонують на присідання, ну добре, такий спір мені підходить.

Ще більше підходить Ганні додатковий прибуток від тренерства. Тож, тому, хто сміятиметься, готова показати гаманець. А ще завдяки такому ритму дівчина емоційно здорова. Якщо одна робота - стрес, інша – розрядка.

Ганна Оксенюк, адвокат та фітнес-тренер:

Емоційна навантаженність постійно, ти коли заходиш у процес, ти переживаєш цей процес, а робота фітнес-тренером вона допомогає емоційно розгрузитися, я отримую величезний фітбек, навіть в кінці тижня, коли мені взагалі нічого не хочеться не їсти, не пити, не жити, не дихати, не спати, я йду на тренування й отримую емоційне задоволення від того, яку енергію я отримую до себе назад.

Вихідних у Ганни майже не буває. І таких людей із двома та більше роботами у нас чимало. Ми опитали українців на вулиці. Кожен зустрічний або вже має додаткову роботу, або в її пошуках.

-Ще потрібні кошти для прожиття! Для мінімального нормального рівня на місяць потрібно шукати додаткові кошти.

-В мене дві роботи: моє хоббі, яке приносить дохід - це екскурсії по місту, і друга - це основна робота

-Я навчаюсь на акторку, авжеж в мене є підроботки й роботи, я працюю офіціанткою і маю якісь постійні підробітки на зйомках.

-Був такий досвід - була основна робота, і я заробляла щось рукоділлям, щось вишивала, намагалась щось продати.

-Я пенсионер, мне 66 лет, я работаю курьером, не взирая на высшее образование, которое у меня было когда-то. Это все было в прошлой жизни!

-Підработку навіть знайти дуже складно.

-Якщо підкажете, де його знайти, я теж буду шукать!

А знайти можна: в інтернеті, напряму - в компаніях, або ж у рекрутингових агенціях.Тамтешні фахівці кажуть: кількість охочих мати додаткові гроші зростає з кожним роком. Лише за останній попит українців на доппрацю збільшився на 30 відсотків. Побільшало і вакансій! На ринку праці нині руки не зайві:

Марина Сударєва, представниця рекрутингової агенції:

Торговая розница – понятно, это кассиры, это за прилавок, это работники торгового зала, если мы говорим про складские, почтовые - это будут комплектовщики, операторы линий, грузчики, стикеровщики и так далее.

А змінив тенденції карантин. Якщо до пандемії робітників здебільшого брали тільки за умови "повної зайнятості", то сьогодні…

Марина Сударєва, представниця рекрутингової агенції:

Компаниям приходится подстраиваться в том числе под потребности синих воротничков. Однозначно существуют обязательный костяк, который постоянно работает там два через два, но в любом случае появляются дополнительные рабочие места, мы можем говорить про один день в неделю, два дня в неделю.

Тож, шукайте і знайдете, радять рекрутери. Попит завжди породжує пропозицію - і цьому не завада ані пандемія, ані локдаун.