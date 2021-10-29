Варто зазначити, ми брали до уваги середні ціни на городину і м'ясо в Україні в 2020 - 2021 роках.

Стан економіки - у каструлі... борщу! Бо саме купуючи на нього продукти, українці просто і наочно розуміють і що таке інфляція, і співвідношення своїх зарплат, і цін! Тож який він - індекс борщу цього року? Кулінарно-фінансовий рецепт - від нашої Ярини Марків.

Ярина Марків, кореспондентка:

Пауза…Традиційний український борщ… посмакувати ним дорогого коштує. І… коштує дорого! Ціни на інгредієнти національної страви знову пішли вгору. Що ж, пропоную вирушити на ринок і з'ясувати, що і на скільки здорожчало. От лише доїм… і одразу!

Підкріпилася… саме час попрацювати. Вирушаю по продукти для борщового набору на одну зі столичних гуртівень. Спершу треба купити м'ясо. Хочеться заплопасти ласий шматочок.

- Скільки у вас коштує кілограм свинини?- Свининочка коштує 130, 150, 170.

Але за такий, як бачимо, доведеться і заплатити чимало.

- А кілограм яловичини?- А яловичина в цьому році трішки здорожчала. М'якоть трішечки дорожча за 200.

Торік у цей самий час за кілограм яловичини просили в середньому 140 гривень. Зараз він коштує понад 200, а це на 40% дорожче. Cвинина у ціні зросла не так сильно. Зі 120 до 150 гривень за кіло.

Продавчиня м'яса:

Пов'язуєм здорожчання з кормами в цьому році. Вони подорожчали, на жаль. А по друге, нема кому вирощувати в селі. Вся молодь така, як я і інші люди, виїхали за кордон.

Я ж грошима вирішила не розкидатися - беру реберця. 400 грамів.

-На 57 гривень давайте.

М'ясо ми купили. Йдемо по овочі! Головний інгредієнт - буряк. Без нього наш борщ не почервоніє. За кілограм відбірного просять 15 гривень.

-Мені потрібен бурячок для борщику суперовий. Думаю, на борщ достатньо. Важить на 13 гривень.

Буряк б'є рекорди. За рік додав у ціні близько шести гривень, а це понад 75 %.

Обігнати червоний вдалося тільки золотій. Ріпчаста цибуля і справді хоче пролитих сліз, бо здорожчала рівно в половину.

Іван Мазуренко, продавець:

Здорожчання овочів... так, начнемо з заправки. Подорожала соляра. Подорожав бензін. Подорожали хімікати.

Не вельми відстала й морква. Нині за кілограм треба віддати від 13 до 15 гривень. Торік коштувала - 8.

-Дам вам три таких хороших цибулинки вам. І дві морквинки тоже даю. Такі, шоб були гарні-хороші.

На черзі - капуста.

За ось таку головку доведеться віддати 11 гривень. За кілограм правлять - 10. За рік білокачанна зросла на третину. Із 8 до 10 гривень.

Лише народна годувальниця українців не зрадила. Бульба впала у ціні на 15%. У середньому, із 14 до 12 гривень.

-Картопля цього року добре вродила? -Да, хорошо. Урожай буде, будуть люди з картоплею.

Беремо кілограм і завершуємо покупки. Наш кошик хай і не повний, та з класичним мінімумом продуктів для української національної страви. Тож скільки сьогодні коштує зварити борщ?

Ярина Марків, кореспондентка:

Продуктовий кошик обійшовся нам у 104 гривні. І це лише базові інгредієнти для борщу. Якщо докупити ще томатів, зелені, сметани, сала й часнику, вартість його перевалить за всі 150.

За нашими підрахунками - це більше на 53 %, ніж торік. Варто зазначити, ми брали до уваги середні ціни на городину і м'ясо в Україні в 2020 - 2021 роках. А що кажуть про таке здорожчання експерти?

Борис Кушнірук, голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру:

Якщо йдеться про м'ясо, то зерно, яке виросло в ціні, автоматично призводить до зростання цін на м'ясну продукцію і на птицю, і на велику рогату худобу, і на свинину.

Світлана Литвин, аналітик Українського клубу аграрного бізнесу:

Говоримо про цибулю, буряк, моркву. Зазвичай восени ціна на ці продукти стрімко падає, тому що їх продають безпосередньо з поля. Ідуть перші морози і їх намагаються реалізувати якомога швидше. Однак цього року ця тенденція чомусь не підтвердилась.

Корнієва Юлія, головний економіст ГО "Офіс ефективного регулювання":

Рентабельність вирощування капусти, цибулі та буряка була досить низькою минулого року. Саме тому виробники неохоче засівали під ці овочі свої площі. На загал світові ціни на продовольство в Україні зростають. Україна є інтегрована у світову торгівлю, отже залежить від динаміки світових цін.

А що буде далі? Чергове здорожчання, кажуть експерти. Бо зростатимуть ціни на енергоносії. Тож українцям радять на зиму робити запаси.