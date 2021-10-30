В Белой Церкви 16-летний парень прыгнул с моста и упал на авто (фото) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В субботу, 30 октября, в городе Белая Церковь произошел трагический случай.
16-летний парень совершил самоубийство, спрыгнув с моста на автомобиль.
Об этом сообщает Национальная полиция Киевской области на своей странице в Facebook.
Известно, что погибший парень жил в городе Узин, расположенном недалеко от Белой Церкви.
Незадолго до своей смерти он поссорился с отчимом. Позже парень позвонил матери и сообщил, что домой больше не вернется.
Правоохранители выясняют все обстоятельства этого трагического случая.
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