В субботу, 30 октября, в городе Белая Церковь произошел трагический случай.

16-летний парень совершил самоубийство, спрыгнув с моста на автомобиль.

Об этом сообщает Национальная полиция Киевской области на своей странице в Facebook.

Известно, что погибший парень жил в городе Узин, расположенном недалеко от Белой Церкви.

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Незадолго до своей смерти он поссорился с отчимом. Позже парень позвонил матери и сообщил, что домой больше не вернется.

Правоохранители выясняют все обстоятельства этого трагического случая.

Читайте также, в городе Херсон во дворе дачного дома взорвалась граната. Правоохранителям о происшествии сообщил 60-летний местный житель, который сообщил, что накануне у него произошел конфликт с другим 55-летним мужчиной.

Кроме того, в городе Калуш (Ивано-Франковская) область взорвалась граната в квартире пятиэтажки. В результате инцидента погиб 51-летний мужчина, жители дома около 16:00 услышали звук, похожий на взрыв, но не сориентировались, где он прозвучал.

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