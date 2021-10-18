В населенном пункте Усатово, который находится в Одесской области, мужчина забаррикадировался в собственном доме и взорвал внутри гранату. Об этом сообщает новостное агентство Usionline.

Перед взрывом сотрудники правоохранительных органов проводили переговоры с местным жителем, возрастом примерно 60 лет, который закрылся в доме с гранатой и пистолетом. Он угрожал поджечь жилище, что в итоге и сделал, а также позже взорвал гранату.

Отмечается, что вследствие инцидента мужчина погиб на месте. В настоящее время полицейские устанавливают причину, по которой погибший совершил роковой поступок. По предварительным данным, в его семье произошел конфликт.

Читайте также, в городе Херсон во дворе дачного дома взорвалась граната. Правоохранителям о происшествии сообщил 60-летний местный житель, который сообщил, что накануне у него произошел конфликт с другим 55-летним мужчиной.

Кроме того, в городе Калуш (Ивано-Франковская) область взорвалась граната в квартире пятиэтажки. В результате инцидента погиб 51-летний мужчина, жители дома около 16:00 услышали звук, похожий на взрыв, но не сориентировались, где он прозвучал.

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