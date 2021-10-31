Под Броварами грузовик раздавил на полном ходу авто (фото) [ Редактировать ]
Источник: DTP.kiev.ua
Под Киевом на Харьковской трассе случилось серьезное ДТП с участием легковушки и грузовика. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
Инцидент произошел 31 октября в Барышевском районе Киевской области, примерно в 40 километрах от Борисполя.
Как сообщается, на повороте на село Коржи столкнулись легковой автомобиль Nissan и фура.
Легковая машина сильно пострадала - ей снесло крышу, передняя часть буквально уничтожена.
Девушка, которая была за рулем, чудом выжила и даже смогла самостоятельно выбраться из салона.
По предварительной информации, она обошлась без тяжелых травм.
На месте работали правоохранители, которые выясняют обстоятельства происшествия.
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