Под Киевом на Харьковской трассе случилось серьезное ДТП с участием легковушки и грузовика. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Инцидент произошел 31 октября в Барышевском районе Киевской области, примерно в 40 километрах от Борисполя.

Как сообщается, на повороте на село Коржи столкнулись легковой автомобиль Nissan и фура.

Легковая машина сильно пострадала - ей снесло крышу, передняя часть буквально уничтожена.

Девушка, которая была за рулем, чудом выжила и даже смогла самостоятельно выбраться из салона.

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По предварительной информации, она обошлась без тяжелых травм.

На месте работали правоохранители, которые выясняют обстоятельства происшествия.

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