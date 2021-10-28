В Ривненской области на пешеходном переходе под колесами автомобиля погиб пешеход. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в регионе.

Страшный инцидент произошел в населенном пункте Федоровка Ривненского района вечером. Согласно данным правоохранителей, кроссовер Citroen, под управлением 45-летнего мужчины, сбил жителя села Головница, который от полученных травм погиб мгновенно.

Следователь следственного управления выяснил, что 45-летний водитель кроссовера Citroen, житель села Головница, допустил наезд на мужчину, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм 36-летний житель села Маринин погиб на месте происшествия.

Отмечается, что против водителя-виновника аварии, при этом было установлено, что в момент аварии мужчина был трезвым.

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