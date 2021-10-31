Получить COVID-сертификат в "Дие" стало проще [ Редактировать ]
Министерство цифровой трансформации Украины упростило процесс генерации COVID-сертификатов в портале "Дия". Подписывать лицом запрос на сертификат больше не нужно. Об этом сообщил главы министерства Михаила Федорова.
Как было раньше: в приложении необходимо было подписывать запрос на сертификат Дія.Підпис (технология фото ID, "подписывать лицом"). На портале использовали электронный ключ (файловый/облачный носитель).
Теперь, нужно зайти в приложение или на портал, нажать "Получить сертификат" и документ приходит.
"Подписывать лицом запрос на сертификат больше не нужно. Важно. Необходимо обновить приложение", - заявил Федоров.
Отметим, Верховная Рада рассмотрит законопроект об усилении ответственности за подделку COVID-сертификатов в ближайшие дни. Документы будет поставлен на повестку дня парламента в срочном порядке, усилить ответственность за подделку COVID-сертификатов нужно срочно.
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