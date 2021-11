Звезда популярного американского сериала "Доктор Хаус" (House) Кэл Пенн (Kal Penn) сделал каминг-аут. Об этом пишет журнал People.

44-летний актер индийского происхождения опубликовал мемуары You Can't Be Serious ("Ты не можешь быть серьезным"), в которых признался, что уже 11 лет состоит в гомосексуальных отношениях с мужчиной, и сделал ему предложение вступить в брак.

Кэл Пенн признался в книге, что со своим партнером Джошем познакомился, когда работал в администрации экс-президента США Барака Обамы.

Я всегда был открыт перед теми, с кем общался лично. Если встречался с кем-то в баре, если мы с Джошем шли куда-то вместе или говорили с друзьями... Джош, мои родители и мой брат, четыре самых близких человека, достаточно закрыты. Они не любят внимания и избегают его.

Кэл Пенн и его партнер Джош

Кэл Пенн сыграл роль врача Лоуренса Катнера в культовом сериале "Доктор Хаус". Также он снялся в комедийной трилогии "Гарольд и Кумар".

Напомним, что в начале февраля 2021 года сразу 185 немецких актеров и актрис совершили коллективный каминг-аут как люди нетрадиционной сексуальной ориентации.