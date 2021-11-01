Звезда сериала "Доктор Хаус" совершил каминг-аут (фото) [ Редактировать ]
Источник: Global Look Press
Звезда популярного американского сериала "Доктор Хаус" (House) Кэл Пенн (Kal Penn) сделал каминг-аут. Об этом пишет журнал People.
44-летний актер индийского происхождения опубликовал мемуары You Can't Be Serious ("Ты не можешь быть серьезным"), в которых признался, что уже 11 лет состоит в гомосексуальных отношениях с мужчиной, и сделал ему предложение вступить в брак.
Кэл Пенн признался в книге, что со своим партнером Джошем познакомился, когда работал в администрации экс-президента США Барака Обамы.
Я всегда был открыт перед теми, с кем общался лично. Если встречался с кем-то в баре, если мы с Джошем шли куда-то вместе или говорили с друзьями... Джош, мои родители и мой брат, четыре самых близких человека, достаточно закрыты. Они не любят внимания и избегают его.
Кэл Пенн и его партнер Джош
Кэл Пенн сыграл роль врача Лоуренса Катнера в культовом сериале "Доктор Хаус". Также он снялся в комедийной трилогии "Гарольд и Кумар".
Напомним, что в начале февраля 2021 года сразу 185 немецких актеров и актрис совершили коллективный каминг-аут как люди нетрадиционной сексуальной ориентации.
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