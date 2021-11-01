В понедельник, 1 ноября, в Киеве в связи с новыми ограничениями в столице в несколько раз выросли цены на службы такси.

Отметим, что транспорт работает в обычном режиме, но доступен он только для тез пассажиров, кто имеет сертификат о вакцинации или негативный ПЦР-тест, сделанный не позже чем за 72 часа. При этом, штраф за нарушение правил карантин составляет 17 тысяч гривен.

Так, в столичном транспорте должны были организовать специальную службу, которая будет выборочно заниматься проверкой пассажиров.

В связи с этим, многие пассажиры пересели на такси. А водители, в свою очередь, не упустили момент и взвинтили цены практически в два раза.

Например, добраться с левого берега к центру стоит в районе 250-350 грн, а с левого берега до Подола - до 300 грн.

Читали жалуются, что если ранее они могли доехать в нужную точку из дома за 70-100 гривен, то сейчас стоимость услуги составляет около 200 грн.

Ранее мы писали о том, что изменилось в городе с 5 апреля. Также сообщалось, что с 3 апреля в Винницкой области ужесточают карантин. Также Запорожье вводит строгий карантин.

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