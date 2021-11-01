Ухоженные волос всегда придают девушке особый шарм. Но они требуют тщательного ухода и особенных процедур. Сюда относится не только подбор правильных средств, но и регулярные стрижки. Выполнять их необходимо в определенные даты.

Если записаться на стрижку в нужный день, волосы отблагодарят вас своей красотой, "живым" видом и густотой.

Сохранить красоту волос вы сможете, придерживаясь специального календаря. Если вы хотите, чтобы волосы росли быстро - стричь их лучше на растущую луну.

Благоприятные дни для стрижки: 1, 2, 3, 6, 9 10, 21 и 25 ноября.

Неблагоприятные дни для стрижки: 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 24, 26, 28, 29 и 30 ноября.

Благоприятные дни для окраски волос: 2, 6, 9, 11, 22 и 23 ноября.

Неблагоприятные дни для окраски волос: 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 28 и 30 ноября

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