Найбільше інфікувань коронавірусом зафіксували у США та Росії [ Редактировать ]
У світі напередодні зафіксували 340 тисяч заражень Ковідом. Майже 5 тисяч людей померли від ускладнень.
Серед країн з найбільшим денним приростом США, Росія і Велика Британія. Рекордні показники і у Греції - майже 5 тисяч інфікованих за добу. Багато недужих у Румунії.
Тяжких коронавірусних пацієнтів звідти зголосилася приймати Німеччина. Для цього Єврокомісія відрядила у німецькі лікарні додаткових медиків з обладнанням.
Зростає статистика інфікувань у Нідерландах. На тлі збільшення кількості хворих у країні скрізь вимагатимуть "Перепустку здоров'я".
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298 людей померли від ускладнень. Ушпиталили майже чотири тисячі хворих.
Напередодні від ускладнень померли 692 пацієнти. Нових випадків зараження понад 22,5 тисячі.
Майже 24 тисячі інфікувань за минулу добу. 614 людей померли. Ушпиталили напередодні понад 5 тисяч хворих. Найвища статистика поширення коронавірусу на Львівщині, Дніпропетровщині та Одещині.
Загалом напередодні на Ковід-19 на планеті захворіли 452 тисячі людей.
Регіонам зі складною епідситуацією планують надати право встановити неробочі дні вже найближчої суботи.