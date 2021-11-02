У світі напередодні зафіксували 340 тисяч заражень Ковідом. Майже 5 тисяч людей померли від ускладнень.

Серед країн з найбільшим денним приростом США, Росія і Велика Британія. Рекордні показники і у Греції - майже 5 тисяч інфікованих за добу. Багато недужих у Румунії.

Тяжких коронавірусних пацієнтів звідти зголосилася приймати Німеччина. Для цього Єврокомісія відрядила у німецькі лікарні додаткових медиків з обладнанням.

Зростає статистика інфікувань у Нідерландах. На тлі збільшення кількості хворих у країні скрізь вимагатимуть "Перепустку здоров'я".