В России, в Ленинградской области, за изнасилование задержали рэпера Yung Trappa. Об изнасиловании заявила 18-летняя студентка, которая и обратилась в полицию. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Жертва рассказала, что музыкант изнасиловал ее в доме, который был арендован для отдыха.

Обстоятельства произошедшего выясняются, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Отметим, что рэпер ранее был дважды судим за наркотики. Тогда для него все закончилось реальным сроком. Он освободился из мест лишения свободы в феврале 2021 года.

Читайте также, в Херсонской области уголовник изнасиловал 12-летнюю девочку. По дикому стечению обстоятельств оказалось, что это сожитель ее бабушки, полицейские всю ночь искали ребенка: прочесывали улицы населенного пункта и перекрыли дороги между близлежащими селами.

Кроме того, в Закарпатской области трое подростков в возрасте 14 и 15 лет изнасиловали 14-летнюю девочку. Теперь парням грозит до 12 лет лишения свободы, правоохранители начали уголовное производство по ч. 3 ст. 152 УКУ, за изнасилование школьникам грозит до 12 лет лишения свободы.

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