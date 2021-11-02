В Германии в самолете умер пассажир, который болел коронавирусом. Самолет приземлился в Гамбурге, после чего стало известно о смерти, так как все пассажиры высадились, а одного мужчину нашли без признаков жизни. Об этом сообщает Spiegel.

В полиции рассказали, что, вероятно, у него были закрытые глаза, поэтому смерть не заметили во время полета. Все подумали, что он спит.

Коронавирус обнаружили уже во время предварительного осмотра тела. Вероятно, что ранее он серьезно болел.

Правоохранители расследуют, как мужчина попал на борт самолета, потому что новые правила полета требуют отрицательный ПЦР-тест, свидетельство о выздоровлении или сертификат вакцинации.

Ранее мы писали о том, что в столице Тайваня Тайбэе в аэропорту "Суншань" провели фейковые рейсы. Это было сделано в знак поддержки любителей путешествий, которые из-за коронавируса лишились возможности летать, об имитации авиарейсов сообщили в Facebook.

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