С 1 октября тариф на электроэнергию для 80% украинских семей снижен до 1,44 грн за кВт⋅час и его повышение пока не планируется, несмотря на энергетический кризис в Европе и дефицит электроэнергии в Украине. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль во время рабочей поездки в Запорожскую область, передает пресс-служба правительства.

Тарифы на электроэнергию для населения устанавливает правительство, и в Украине этот тариф самый низкий среди всех европейских стран. Более того, с 1 октября было принято решение о понижении тарифов на электроэнергию, и мы не планируем их повышать. Правительство понимает, что в условиях коронакризиса необходимо поддержать людей.

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Глава правительства подчеркнул, что цена электроэнергии для промышленности в Украине определяется по рыночным принципам: на основе прямых договоров или на бирже. В октябре цены на спотовых рынках Украины были существенно ниже европейских.

В Европе и мире сейчас наблюдается энергетический кризис. Цены на энергоносители вырастают рекордными темпами. Цена на газ достигла исторических максимумов. Цены на уголь выросли в пять раз за прошлый год. В то же время в октябре в Украине цены на электроэнергию для промышленности были на 25% ниже, чем в Польше, и более чем вдвое ниже цен в Румынии и Венгрии.

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По данным Кабмина, в октябре в Европе были следующе цены на электроэнергию:

Украина - 82 евро/МВт·час;

Польша - 103 евро/МВт·час;

Словакия - 151 евро/МВт·час;

Румыния -192 евро/МВт·ч;

Венгрия - 197 евро/МВт·час.

Напомним, что с 1 октября снизилась цена на электроэнергию, но лишь для тех бытовых потребителей, которые расходуют не более 250 киловатт-часов в месяц. Стоимость электричества для домохозяйств, потребляющих до 250 киловатт-часов, составляет 1,44 грн за киловатт-час, что на 14% ниже действующей цены.

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Если будет использовано больше, платить придется по 1,68 грн за киловатт. Такая же цена установлена для жителей общежитий, участников гаражных и дачных кооперативов и коллективных потребителей. Правда, пользователи с многозонными счетчиками и в дальнейшем смогут платить за свет с учетом тарифных коэффициентов.

Напомним, что с 1 октября в платежках изменились сразу четыре тарифа: сколько и за что будем платить.